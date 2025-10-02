https://1prime.ru/20251002/magnit-863082586.html

"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста

КЕМЕРОВО, 2 окт – ПРАЙМ. "Магнит" первым из ритейлеров Кузбасса начал тестировать технологию подтверждения возраста покупателей с помощью платформы Max, сообщает пресс-служба правительства региона. "Со 2 октября розничная сеть "Магнит" запустила на территории города Кемерово тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания (КСО) при продаже товаров с возрастными ограничениями. Купить их без предъявления удостоверяющего личность документа смогут пользователи Max. Для этого необходимо в мессенджере привязать профиль к "Госуслугам" и создать цифровой ID. На кассе самообслуживания достаточно будет отсканировать QR-код с экрана смартфона и тем самым подтвердить возраст покупателя", – говорится в сообщении. Отмечается, что для запуска нового функционала команда "Магнита" доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max. "Использование цифрового ID Max на территории Кузбасса не позволит приобрести алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. К внедрению цифрового ID для подтверждения возраста подключаются и другие торговые сети, работающие на территории региона", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Кузбасса Алексея Гришина. Пилотный проект "Магнит" первым в стране запустил в сентябре в магазинах формата "у дома" в Москве и Краснодаре, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. Сегодня в Кемерове сразу в 11 магазинах стартовало тестирование новой технологии, которое продлится три месяца. В течение этого времени компания будет регулярно собирать обратную связь от покупателей. Затем проект может быть масштабирован на всю область. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

