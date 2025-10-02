Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/magnit-863082586.html
"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста
"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста - 02.10.2025, ПРАЙМ
"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста
"Магнит" первым из ритейлеров Кузбасса начал тестировать технологию подтверждения возраста покупателей с помощью платформы Max, сообщает пресс-служба... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:32+0300
2025-10-02T16:32+0300
бизнес
кузбасс
кемерово
краснодар
магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863075415_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_44bb341eb207ae2999e7f326bd2e1b76.jpg
КЕМЕРОВО, 2 окт – ПРАЙМ. "Магнит" первым из ритейлеров Кузбасса начал тестировать технологию подтверждения возраста покупателей с помощью платформы Max, сообщает пресс-служба правительства региона. "Со 2 октября розничная сеть "Магнит" запустила на территории города Кемерово тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания (КСО) при продаже товаров с возрастными ограничениями. Купить их без предъявления удостоверяющего личность документа смогут пользователи Max. Для этого необходимо в мессенджере привязать профиль к "Госуслугам" и создать цифровой ID. На кассе самообслуживания достаточно будет отсканировать QR-код с экрана смартфона и тем самым подтвердить возраст покупателя", – говорится в сообщении. Отмечается, что для запуска нового функционала команда "Магнита" доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max. "Использование цифрового ID Max на территории Кузбасса не позволит приобрести алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. К внедрению цифрового ID для подтверждения возраста подключаются и другие торговые сети, работающие на территории региона", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Кузбасса Алексея Гришина. Пилотный проект "Магнит" первым в стране запустил в сентябре в магазинах формата "у дома" в Москве и Краснодаре, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. Сегодня в Кемерове сразу в 11 магазинах стартовало тестирование новой технологии, которое продлится три месяца. В течение этого времени компания будет регулярно собирать обратную связь от покупателей. Затем проект может быть масштабирован на всю область. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20251002/magnit-863075582.html
кузбасс
кемерово
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863075415_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_55297b86c8cde23b48da0223955f8cdc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, кузбасс, кемерово, краснодар, магнит
Бизнес, КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, КРАСНОДАР, Магнит
16:32 02.10.2025
 
"Магнит" в Кузбассе тестирует технологию подтверждения возраста

Магнит в Кузбассе начал тестировать технологию подтверждения возраста покупателей в Max

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 2 окт – ПРАЙМ. "Магнит" первым из ритейлеров Кузбасса начал тестировать технологию подтверждения возраста покупателей с помощью платформы Max, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Со 2 октября розничная сеть "Магнит" запустила на территории города Кемерово тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания (КСО) при продаже товаров с возрастными ограничениями. Купить их без предъявления удостоверяющего личность документа смогут пользователи Max. Для этого необходимо в мессенджере привязать профиль к "Госуслугам" и создать цифровой ID. На кассе самообслуживания достаточно будет отсканировать QR-код с экрана смартфона и тем самым подтвердить возраст покупателя", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для запуска нового функционала команда "Магнита" доработала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max.
"Использование цифрового ID Max на территории Кузбасса не позволит приобрести алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. К внедрению цифрового ID для подтверждения возраста подключаются и другие торговые сети, работающие на территории региона", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Кузбасса Алексея Гришина.
Пилотный проект "Магнит" первым в стране запустил в сентябре в магазинах формата "у дома" в Москве и Краснодаре, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. Сегодня в Кемерове сразу в 11 магазинах стартовало тестирование новой технологии, которое продлится три месяца. В течение этого времени компания будет регулярно собирать обратную связь от покупателей. Затем проект может быть масштабирован на всю область.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Магнит - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома"
14:02
 
БизнесКУЗБАССКЕМЕРОВОКРАСНОДАРМагнит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала