https://1prime.ru/20251002/makron-863080829.html

Макрона поставили на место после наглого выпада в адрес России

Макрона поставили на место после наглого выпада в адрес России - 02.10.2025, ПРАЙМ

Макрона поставили на место после наглого выпада в адрес России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил в соцсети X заявление главы Франции Эммануэля Макрона о конфронтации с Россией. "Этот человек ведет... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T15:55+0300

2025-10-02T15:55+0300

2025-10-02T15:55+0300

франция

европа

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил в соцсети X заявление главы Франции Эммануэля Макрона о конфронтации с Россией. "Этот человек ведет нас прямо к войне, чтобы скрыть свои ужасающие провалы!" — говорится в публикации.Кроме того, политик призвал Макрона подать в отставку. Накануне глава Франции заявил, что Европа находится в состоянии конфронтации с Россией. Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20251001/makron-863041931.html

https://1prime.ru/20250921/makron-862592000.html

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, европа, эммануэль макрон