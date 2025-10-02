https://1prime.ru/20251002/markirovka-863072127.html

Минпромторг предложил расширить маркировку бакалеи

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить обязательную маркировку на крупы, злаки, картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака, мед и ряд других товаров бакалеи с 1 марта 2026 года, следует из документа, подготовленного министерством. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте проектов нормативных правовых актов РФ. "Проектом постановления предусмотрено внесение изменений... в части расширения с 1 марта 2026 г. перечня отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции, упакованной в потребительскую упаковку, подлежащих обязательной маркировке, на новую номенклатуру бакалейной продукции: крупы, злаки, бобовые и другую продукцию мукомольно-крупяной промышленности, используемую в пищу после термической обработки, картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в том числе, не требующие термической обработки), мед, продукты на его основе, продукты пчеловодства, а также мед искусственный", - говорится в пояснительной записке к документу. Там отмечается, что расширение маркировки бакалейной продукции в части продукции быстрого приготовления, изделий из муки и круп, а также меда, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота таких товаров. В России уже работает обязательная маркировка в отношении ряда продукции бакалеи. Так, с 1 мая текущего года она действует для снеков, таких как чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. А с 1 июля механизм был расширен на соусы, специи, приправы, пряности, сухие бульоны, сухие супы и уксусы.

