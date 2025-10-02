В России предложили ввести госпошлину за маркировку товаров

https://1prime.ru/20251002/markirovka-863073948.html
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ предложило установить государственную пошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенному кабмином в Госдуму. "В частности, законопроектом предлагаются следующие изменения. 2. Установление государственной пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в документе. Согласно законопроекту, размер пошлины будет устанавливать правительство РФ. В Минпромторге РФ прокомментировали журналистам, что ведомство со своей стороны будет работать с коллегами над итоговым текстом документа и внесет замечания к текущей версии законопроекта. "Правительством РФ по представлению ФНС внесен в Госдуму законопроект - изменения в Налоговый кодекс о введении новой госпошлины "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке", в ГИС МТ мы со своей стороны будем работать с коллегами над итоговым текстом и внесем замечания к текущей версии законопроекта", - сказали в Минпромторге РФ. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.
