Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детского питания

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов детского питания с 1 декабря текущего года по 31 октября следующего года, говорится в проекте министерства. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 декабря 2025 г. по 31 октября 2026 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов детского питания, упакованного в потребительскую упаковку", - говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что проект постановления предусматривает проведение эксперимента в отношении молочных продуктов и консервированной продукции для детского питания. "Обусловлено тем, что данные категории составляют основу рациона детей раннего возраста и являются наиболее массово потребляемыми видами детского питания в Российской Федерации. Кроме того, правила маркировки молочной и консервированной продукции в настоящее время предусматривают исключения из системы маркировки для продуктов, предназначенных для питания детей до 3 лет и до 1 года соответственно", - говорится в пояснительной записке. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты.

