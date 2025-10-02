Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов - 02.10.2025
Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов
Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов | 02.10.2025
2025-10-02T08:57+0300
2025-10-02T08:57+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes. "Илон Маск в среду переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. По состоянию на 15.30 по восточному времени (22.30 мск - ред.) состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов", - говорится в публикации издания. Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.
forbes, spacex, xai, бизнес, технологии, мировая экономика, tesla, илон маск
Экономика, Forbes, SpaceX, xAI, Бизнес, Технологии, Мировая экономика, Tesla, Илон Маск
08:57 02.10.2025
 
Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов

Forbes: Маск стал первым в мире обладателем состояния в $500 млрд

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes.
"Илон Маск в среду переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. По состоянию на 15.30 по восточному времени (22.30 мск - ред.) состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов", - говорится в публикации издания.
Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.
 
ЭкономикаForbesSpaceXxAIБизнесТехнологииМировая экономикаTeslaИлон Маск
 
 
