https://1prime.ru/20251002/mask-863061263.html

Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов

Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов - 02.10.2025, ПРАЙМ

Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов

Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T08:57+0300

2025-10-02T08:57+0300

2025-10-02T08:57+0300

экономика

forbes

spacex

xai

бизнес

технологии

мировая экономика

tesla

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes. "Илон Маск в среду переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. По состоянию на 15.30 по восточному времени (22.30 мск - ред.) состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов", - говорится в публикации издания. Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

forbes, spacex, xai, бизнес, технологии, мировая экономика, tesla, илон маск