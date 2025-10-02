Состояние Маска превысило 500 миллиардов долларов

https://1prime.ru/20251002/mask-863061263.html
2025-10-02T08:57+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов, сообщает Forbes. "Илон Маск в среду переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. По состоянию на 15.30 по восточному времени (22.30 мск - ред.) состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов", - говорится в публикации издания. Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.
