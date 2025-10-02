https://1prime.ru/20251002/med-863063064.html

Стоимость меди растет второй день подряд

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром поднимается второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,56% - до 4,91 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов четверга котировки металла поднялись на 0,54%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,08%, до 10 379 долларов, алюминия - на 0,3%, до 2 688,5 доллара, стоимость цинка - на 0,93%, до 2 987,5 доллара. На динамику рынка могла повлиять вышедшая в четверг статистика по состоянию рынка труда в США. В сентябре число рабочих мест в частных компаниях страны сократилось на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 50 тысяч. Статистика по стране может отражаться на динамике курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей других валют.

