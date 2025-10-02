Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите - 02.10.2025
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите - 02.10.2025, ПРАЙМ
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите
Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T17:07+0300
2025-10-02T17:07+0300
мировая экономика
украина
венгрия
германия
виктор орбан
фридрих мерц
петер сийярто
ес
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники."Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в материале.Этот случай подчеркивает неудовлетворенность Европейского союза политикой венгерского лидера, который использует право вето, чтобы заблокировать введение санкций против России и вступление Украины в ЕС, пишет издание.Орбан неоднократно отмечал, что присоединение Украины к союзу пагубно скажется на экономике Венгрии. По его мнению, без одобрения Будапешта Украина не сможет стать частью Европейского союза.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не считает Киев способным выполнить условия для вступления в ЕС.
украина
венгрия
германия
мировая экономика, украина, венгрия, германия, виктор орбан, фридрих мерц, петер сийярто, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, Петер Сийярто, ЕС
17:07 02.10.2025
 
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите

Канцлер ФРГ Мерц обрушился с критикой на премьера Венгрии Орбана из-за Украины

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в материале.
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе
16:59
Этот случай подчеркивает неудовлетворенность Европейского союза политикой венгерского лидера, который использует право вето, чтобы заблокировать введение санкций против России и вступление Украины в ЕС, пишет издание.
Орбан неоднократно отмечал, что присоединение Украины к союзу пагубно скажется на экономике Венгрии. По его мнению, без одобрения Будапешта Украина не сможет стать частью Европейского союза.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не считает Киев способным выполнить условия для вступления в ЕС.
Орбан выступил с резким заявлением о России
30 сентября, 23:11
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯГЕРМАНИЯВиктор ОрбанФридрих МерцПетер СийяртоЕС
 
 
