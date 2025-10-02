https://1prime.ru/20251002/merts-863084840.html

Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите

мировая экономика

украина

венгрия

германия

виктор орбан

фридрих мерц

петер сийярто

ес

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС во время саммита ЕС в Копенгагене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники."Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока", — говорится в материале.Этот случай подчеркивает неудовлетворенность Европейского союза политикой венгерского лидера, который использует право вето, чтобы заблокировать введение санкций против России и вступление Украины в ЕС, пишет издание.Орбан неоднократно отмечал, что присоединение Украины к союзу пагубно скажется на экономике Венгрии. По его мнению, без одобрения Будапешта Украина не сможет стать частью Европейского союза.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не считает Киев способным выполнить условия для вступления в ЕС.

украина

венгрия

германия

