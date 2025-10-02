https://1prime.ru/20251002/messendzher-863079050.html
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число пользователей Max превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы. "В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений", - сказали в компании. Кроме того, к тестированию каналов в национальном мессенджере присоединилось более 8000 авторов из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников". Среди новых блогеров - актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
