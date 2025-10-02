Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число пользователей Max превысило 40 миллионов - 02.10.2025
Число пользователей Max превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы. | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число пользователей Max превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы. "В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений", - сказали в компании. Кроме того, к тестированию каналов в национальном мессенджере присоединилось более 8000 авторов из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников". Среди новых блогеров - актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02ab1ac1bfa16a3923e23d2550d70924.jpg
1920
1920
true
15:14 02.10.2025
 
Число пользователей Max превысило 40 миллионов

В мессенджере Max зарегистрировались уже более 40 миллионов человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число пользователей Max превысило 40 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
"В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений", - сказали в компании.
Кроме того, к тестированию каналов в национальном мессенджере присоединилось более 8000 авторов из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников". Среди новых блогеров - актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
