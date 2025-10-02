https://1prime.ru/20251002/mfo-863068441.html

Опрос показал, почему россияне обращаются к услугам МФО

2025-10-02

Опрос показал, почему россияне обращаются к услугам МФО

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Больше трети (37%) россиян обращались в микрофинансовую организацию (МФО), а не в банк, потому что там можно быстрее получить заем, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, выполненного по заказу саморегулируемой организации "Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие". Респондентам предложили выбрать три основные причины обращения в МФО. Чаще остальных вариантов опрошенные выбирали скорость выдачи средств (37%), меньшие требования к документам (30%) и возможность получить заем онлайн (29%). При этом четверть россиян (25%) ответили, что за последние три года брали займы или рассрочки в микрофинансовой организации для покупки бытовой техники и электроники, 24% – на повседневные покупки, такие как продукты и товары для дома, а каждый пятый (20%) – для выплаты другого кредита. Согласно результатам опроса, 39% заемщиков обычно гасят займы досрочно, 31% - согласно графику платежей, 13% - иногда платят с опозданием. В то же время большая половина (61%) опрошенных скорее выберут лицензированную организацию, несмотря на более высокий процент, 12% - допускают обратиться к нелегальным кредиторам. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 19-23 сентября 2025 года среди 1,2 тысячи россиян, среди которых 71% тех, кто уже пользовались услугами микрофинансовых организаций в течение последних трех лет, и 29% - потенциальные клиенты, которые планируют или не исключают возможности обращения в МФО в будущем. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%, для группы заемщиков — 3,6%, для потенциальных клиентов — 4,4%. -0-

