Опрос показал, почему россияне обращаются к услугам МФО
Опрос показал, почему россияне обращаются к услугам МФО - 02.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, почему россияне обращаются к услугам МФО
Больше трети (37%) россиян обращались в микрофинансовую организацию (МФО), а не в банк, потому что там можно быстрее получить заем, следует из опроса... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T11:41+0300
2025-10-02T11:41+0300
2025-10-02T11:41+0300
экономика
финансы
банки
россия
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Больше трети (37%) россиян обращались в микрофинансовую организацию (МФО), а не в банк, потому что там можно быстрее получить заем, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, выполненного по заказу саморегулируемой организации "Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие". Респондентам предложили выбрать три основные причины обращения в МФО. Чаще остальных вариантов опрошенные выбирали скорость выдачи средств (37%), меньшие требования к документам (30%) и возможность получить заем онлайн (29%). При этом четверть россиян (25%) ответили, что за последние три года брали займы или рассрочки в микрофинансовой организации для покупки бытовой техники и электроники, 24% – на повседневные покупки, такие как продукты и товары для дома, а каждый пятый (20%) – для выплаты другого кредита. Согласно результатам опроса, 39% заемщиков обычно гасят займы досрочно, 31% - согласно графику платежей, 13% - иногда платят с опозданием. В то же время большая половина (61%) опрошенных скорее выберут лицензированную организацию, несмотря на более высокий процент, 12% - допускают обратиться к нелегальным кредиторам. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 19-23 сентября 2025 года среди 1,2 тысячи россиян, среди которых 71% тех, кто уже пользовались услугами микрофинансовых организаций в течение последних трех лет, и 29% - потенциальные клиенты, которые планируют или не исключают возможности обращения в МФО в будущем. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%, для группы заемщиков — 3,6%, для потенциальных клиентов — 4,4%. -0-
