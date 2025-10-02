Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил разрешить аутентификацию на сайтах МФО - 02.10.2025
ЦБ предложил разрешить аутентификацию на сайтах МФО
2025-10-02T12:57+0300
2025-10-02T12:57+0300
экономика
банки
финансы
технологии
рф
ебс
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. Из презентации Кочеткова следует, что Банк России предлагает разрешить аутентификацию клиента через коммерческие биометрические системы и системы идентификации банков. И среди проблем в презентации выделяется высокая стоимость и наполнение Единой биометрической системы (ЕБС). "Мы хотим обсудить с правительством инициативу. Мы внутри Банка России получили на это согласие председателя. Инициативу, которая послужит микрофинансовым организациям проводить все-таки аутентификацию клиентов не только через ЕБС, но и через информационную систему банков, которая осуществляет биометрическую аутентификацию, то есть так называемые коммерческие биометрические системы", - отметил он. Либо, по его словам, через ID банков по идентификации клиентов через ЕБС. "То есть заемщик входит, как нам хотелось бы, в личный кабинет... на сайте МФО, нажимает кнопку "Войти" такого-то банка, проводит аутентификацию на стороне банка и автоматически возвращается на сайт микрофинансовой организации и получает доступ к деньгам", - добавил Кочетков. Он также отметил, что Банк России надеется, что основным последствием регуляторных изменений будет повышение доверия к рынку и улучшение его имиджа.
12:57 02.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
