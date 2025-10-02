https://1prime.ru/20251002/mfo-863086385.html
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров - 02.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров
Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T17:27+0300
2025-10-02T17:27+0300
2025-10-02T17:28+0300
финансы
банки
россия
рф
анатолий аксаков
госдума
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара", - сообщил он в рамках "Форума МФО. Осень 2025". Кроме того, Кочетков представил презентацию, посвященную законопроекту о микрофинасовых организациях, который находится в Госдуме. В частности, ЦБ предлагает ввести в действие нормы по увеличению суммы микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 миллионов рублей с 1 марта 2026 года. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в апреле внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).
https://1prime.ru/20251002/mfo-863072568.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, анатолий аксаков, госдума, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров
ЦБ предложил разрешить МФО зачислять POS-займы на счет продавца товаров
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара", - сообщил он в рамках "Форума МФО. Осень 2025".
Кроме того, Кочетков представил презентацию, посвященную законопроекту о микрофинасовых организациях, который находится в Госдуме
.
В частности, ЦБ предлагает ввести в действие нормы по увеличению суммы микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 миллионов рублей с 1 марта 2026 года.
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым
в апреле внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).
ЦБ предложил разрешить аутентификацию на сайтах МФО