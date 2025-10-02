https://1prime.ru/20251002/mfo-863086385.html

ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров

2025-10-02T17:27+0300

2025-10-02T17:27+0300

2025-10-02T17:28+0300

финансы

банки

россия

рф

анатолий аксаков

госдума

банк россия

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара", - сообщил он в рамках "Форума МФО. Осень 2025". Кроме того, Кочетков представил презентацию, посвященную законопроекту о микрофинасовых организациях, который находится в Госдуме. В частности, ЦБ предлагает ввести в действие нормы по увеличению суммы микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 миллионов рублей с 1 марта 2026 года. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в апреле внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).

рф

