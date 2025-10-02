Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров - 02.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил дать МФО право зачислять POS-займы на счет продавца товаров
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара", - сообщил он в рамках "Форума МФО. Осень 2025". Кроме того, Кочетков представил презентацию, посвященную законопроекту о микрофинасовых организациях, который находится в Госдуме. В частности, ЦБ предлагает ввести в действие нормы по увеличению суммы микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 миллионов рублей с 1 марта 2026 года. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в апреле внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).
17:27 02.10.2025 (обновлено: 17:28 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает микрофинансовым организациям (МФО) дать право зачислять POS-займы не только на счет физлица, но и на счет продавца товаров, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара", - сообщил он в рамках "Форума МФО. Осень 2025".
Кроме того, Кочетков представил презентацию, посвященную законопроекту о микрофинасовых организациях, который находится в Госдуме.
В частности, ЦБ предлагает ввести в действие нормы по увеличению суммы микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с 5 до 15 миллионов рублей с 1 марта 2026 года.
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в апреле внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
ЦБ предложил разрешить аутентификацию на сайтах МФО
