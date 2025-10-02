Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами
2025-10-02T16:39+0300
2025-10-02T16:39+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Пока такой вопрос не обсуждается: для привлечения госдолга же нужен механизм, который можно масштабировать", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", отвечая на вопрос, допускает ли Минфин привлечение заимствований через ЦФА. "Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - ред.) сказал, что есть идея проэкспериментировать на уровне субъектов (по выпуску ЦФА - ред.), наверное, это будет такой первый шаг - попробовать на уровне долга субъектов это проработать. Такую задачу сейчас обсуждаем", - добавил он. "Проект закона, который мы подготовили с профессиональным сообществом, сейчас на изучении в Минфине. Рассчитываем, что в ближайшее время получим их замечания, и законопроект пойдет на согласование в правительство. Надеюсь, уже в этом году мы его примем хотя бы в первом чтении, а в следующем году, соответственно, во втором и третьем, и запустятся первые ЦФА регионов", - сказал Аксаков, выступая на форуме. По его словам, в законопроекте прописано, что эксперимент пройдет в Чувашии и Крыму.
16:39 02.10.2025
 
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами

Минфин сам не планирует выпускать ЦФА, но изучает такую возможность для субъектов РФ

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Пока такой вопрос не обсуждается: для привлечения госдолга же нужен механизм, который можно масштабировать", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", отвечая на вопрос, допускает ли Минфин привлечение заимствований через ЦФА.
"Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - ред.) сказал, что есть идея проэкспериментировать на уровне субъектов (по выпуску ЦФА - ред.), наверное, это будет такой первый шаг - попробовать на уровне долга субъектов это проработать. Такую задачу сейчас обсуждаем", - добавил он.
"Проект закона, который мы подготовили с профессиональным сообществом, сейчас на изучении в Минфине. Рассчитываем, что в ближайшее время получим их замечания, и законопроект пойдет на согласование в правительство. Надеюсь, уже в этом году мы его примем хотя бы в первом чтении, а в следующем году, соответственно, во втором и третьем, и запустятся первые ЦФА регионов", - сказал Аксаков, выступая на форуме.
По его словам, в законопроекте прописано, что эксперимент пройдет в Чувашии и Крыму.
Заголовок открываемого материала