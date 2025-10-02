https://1prime.ru/20251002/minfin-863083108.html
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами - 02.10.2025, ПРАЙМ
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами
Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:39+0300
2025-10-02T16:39+0300
2025-10-02T16:39+0300
финансы
россия
рф
чувашия
крым
минфин
цфа
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Пока такой вопрос не обсуждается: для привлечения госдолга же нужен механизм, который можно масштабировать", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", отвечая на вопрос, допускает ли Минфин привлечение заимствований через ЦФА. "Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - ред.) сказал, что есть идея проэкспериментировать на уровне субъектов (по выпуску ЦФА - ред.), наверное, это будет такой первый шаг - попробовать на уровне долга субъектов это проработать. Такую задачу сейчас обсуждаем", - добавил он. "Проект закона, который мы подготовили с профессиональным сообществом, сейчас на изучении в Минфине. Рассчитываем, что в ближайшее время получим их замечания, и законопроект пойдет на согласование в правительство. Надеюсь, уже в этом году мы его примем хотя бы в первом чтении, а в следующем году, соответственно, во втором и третьем, и запустятся первые ЦФА регионов", - сказал Аксаков, выступая на форуме. По его словам, в законопроекте прописано, что эксперимент пройдет в Чувашии и Крыму.
https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html
рф
чувашия
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, чувашия, крым, минфин, цфа, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Чувашия, КРЫМ, Минфин, ЦФА, Госдума
Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами
Минфин сам не планирует выпускать ЦФА, но изучает такую возможность для субъектов РФ