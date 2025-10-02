https://1prime.ru/20251002/minfin-863083108.html

Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами

Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами - 02.10.2025, ПРАЙМ

Минфин изучает возможность выпуска ЦФА российскими регионами

Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T16:39+0300

2025-10-02T16:39+0300

2025-10-02T16:39+0300

финансы

россия

рф

чувашия

крым

минфин

цфа

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России сам как эмитент не планирует выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), но изучает такую возможность для субъектов РФ, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Пока такой вопрос не обсуждается: для привлечения госдолга же нужен механизм, который можно масштабировать", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", отвечая на вопрос, допускает ли Минфин привлечение заимствований через ЦФА. "Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - ред.) сказал, что есть идея проэкспериментировать на уровне субъектов (по выпуску ЦФА - ред.), наверное, это будет такой первый шаг - попробовать на уровне долга субъектов это проработать. Такую задачу сейчас обсуждаем", - добавил он. "Проект закона, который мы подготовили с профессиональным сообществом, сейчас на изучении в Минфине. Рассчитываем, что в ближайшее время получим их замечания, и законопроект пойдет на согласование в правительство. Надеюсь, уже в этом году мы его примем хотя бы в первом чтении, а в следующем году, соответственно, во втором и третьем, и запустятся первые ЦФА регионов", - сказал Аксаков, выступая на форуме. По его словам, в законопроекте прописано, что эксперимент пройдет в Чувашии и Крыму.

https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html

рф

чувашия

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, чувашия, крым, минфин, цфа, госдума