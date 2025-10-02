https://1prime.ru/20251002/miroshnik-863080083.html

Мирошник прокомментировал слова экс-главы USAID о финансировании Украины

МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Слова экс-главы USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр о финансировании Украины "черным налом" подтвердили, что США создали механизм вмешательства во внутренние дела страны, для подрыва государства изнутри работала целая фабрика, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Бывшая руководительница USAID Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщила, что США ежемесячно перечисляли Украине 1,5 миллиарда долларов наличными с 2022 года, сейчас деньги поступают при предоставлении отчетности. "Это подтверждение того, что в свое время США создали механизм циничного не просто влияния, а попытки влазить во внутренние дела, что кардинальным образом влияет на существование самого государства, на его внутреннюю политику, и что кардинально противоречит основополагающим принципам - запрет на вмешательство во внутренний процесс. То есть это целая фабрика, которая работала на то, чтобы подорвать государство изнутри, поставить свою марионетку, направить туда деньги, которые могут быть использованы на самое запрещенное направление", - сказал Мирошник. По его словам, если деньги выделялись в таких колоссальных количествах, они могли быть направлены на финансирование запрещенных вооружений, с их помощью также могли финансировать террористические акты и нанимать наемников. "То есть, по сути дела, через государственную структуру, через ее механизм, выделялся "черный нал", который использовался для преступных действий", - сказал посол. Он отметил, что доказать это - дело следователей, когда у них будет возможность добраться до документов.

