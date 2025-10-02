https://1prime.ru/20251002/mishustin-863054795.html
Мишустин посетит выставку, посвященную 85-летию системы СПО
2025-10-02T00:22+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 2 октября в Москве выставку, посвященную 85-летию системы среднего профессионального образования, сообщила пресс-служба кабмина.
"Второго октября Михаил Мишустин посетит выставку "85 лет системе СПО: сила в мастерстве!", - сообщили в пресс-службе.
Также председатель правительства встретится с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, конкурса "Мастер года", студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта "Профессионалитет".
В мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
