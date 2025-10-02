https://1prime.ru/20251002/mishustin-863054795.html

Мишустин посетит выставку, посвященную 85-летию системы СПО

россия

экономика

рф

москва

михаил мишустин

сергей кравцов

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 2 октября в Москве выставку, посвященную 85-летию системы среднего профессионального образования, сообщила пресс-служба кабмина. "Второго октября Михаил Мишустин посетит выставку "85 лет системе СПО: сила в мастерстве!", - сообщили в пресс-службе. Также председатель правительства встретится с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, конкурса "Мастер года", студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта "Профессионалитет". В мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

