Мосгорсуд признал законным 13-летний срок экс-вице-губернатора Петербурга
Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества
2025-10-02T04:05+0300
2025-10-02T04:05+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Между тем суд снизил сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. "Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года", - сказано в документе. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме. Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
