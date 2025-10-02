https://1prime.ru/20251002/mosgorsud-863057122.html
Мосгорсуд признал законным 13-летний срок экс-вице-губернатора Петербурга
2025-10-02T04:05+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Между тем суд снизил сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей.
"Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года", - сказано в документе. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
