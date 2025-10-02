Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Мошеловке" рассказали о рассылке мошенниками поддельных уведомлений
2025-10-02T03:41+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления и квитанции, а также подбрасывают в почтовые ящики бумажные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают поддельные уведомления и квитанции (ПД-4) через смс, электронную почту, мессенджеры и бумажные письма", - говорится в сообщении. "Бумажные версии с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы, имитирующие официальные порталы, мошенники подбрасывают в почтовые ящики. На поддельных сайтах пользователей убеждают в наличии задолженности и необходимости срочной оплаты", - добавляется там. Активная рассылка налоговых уведомлений перед декабрьским сроком уплаты создает идеальные условия для массовых фишинговых атак, отмечают эксперты. В "Мошеловке" напомнили, что официальные уведомления и квитанции направляются "Почтой России" и дублируются в личном кабинете на портале "Госуслуг" или на сайте ФНС России. Эксперты рекомендуют проверять адреса территориальных отделений, указанные в квитанциях, так как в поддельных документах часто указываются несуществующие адреса.
2025
03:41 02.10.2025
 
