Россиян предупредили о новом виде мошенничества - 02.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
2025-10-02T08:39+0300
2025-10-02T08:39+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
финансы, telegram, мвд, россия, технологии
Мошенничество, Финансы, Telegram, МВД, РОССИЯ, Технологии
08:39 02.10.2025
 
Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД: мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
 
