Россиян предупредили о новом виде мошенничества
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.