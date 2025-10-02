https://1prime.ru/20251002/moshenniki-863060623.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - 02.10.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T08:39+0300

2025-10-02T08:39+0300

2025-10-02T08:39+0300

мошенничество

финансы

telegram

мвд

россия

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники крадут деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошеннических предложений распространяется множество и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, telegram, мвд, россия, технологии