В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула собак
2025-10-02T01:25+0300
2025-10-02T01:46+0300
общество
бизнес
экономика
москва
сергей собянин
01:25 02.10.2025 (обновлено: 01:46 02.10.2025)
 
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными, соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных, теперь размер штрафа для граждан составляет до 3000 рублей, для должностных лиц - до 15000 рублей, а для юридических лиц - до 30000 рублей.
"Нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - говорится в документе.
Согласно документу, за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных на должностных лиц накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Также в документе подчеркивается, что несоблюдение порядка обращения с животными без владельцев влечет штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
 
