https://1prime.ru/20251002/moskva-863055619.html
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула собак
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула собак - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула собак
В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T01:25+0300
2025-10-02T01:25+0300
2025-10-02T01:46+0300
общество
бизнес
экономика
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055619.jpg?1759358783
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными, соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных, теперь размер штрафа для граждан составляет до 3000 рублей, для должностных лиц - до 15000 рублей, а для юридических лиц - до 30000 рублей. "Нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - говорится в документе. Согласно документу, за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных на должностных лиц накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Также в документе подчеркивается, что несоблюдение порядка обращения с животными без владельцев влечет штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, москва, сергей собянин
Общество , Бизнес, Экономика, МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула собак
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и регистрации собак
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными, соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных, теперь размер штрафа для граждан составляет до 3000 рублей, для должностных лиц - до 15000 рублей, а для юридических лиц - до 30000 рублей.
"Нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - говорится в документе.
Согласно документу, за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных на должностных лиц накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Также в документе подчеркивается, что несоблюдение порядка обращения с животными без владельцев влечет штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.