Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/most-863061430.html
Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста
Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста - 02.10.2025, ПРАЙМ
Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста
Информация от депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой по поводу строительства Ленского моста и стоимости объекта не соответствует действительности, заявили в... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T09:12+0300
2025-10-02T09:12+0300
экономика
бизнес
якутия
дальний восток
госдума
транспорт
общественный транспорт
мост через реку лена
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_b87ddbc5a89db596d48b25be34ee6344.jpg
ЯКУТСК, 2 окт – ПРАЙМ. Информация от депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой по поводу строительства Ленского моста и стоимости объекта не соответствует действительности, заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Авксентьева в своем Telegram-канале заявила, что общая стоимость стройки выросла с 130 до 175 миллиардов рублей. Депутат ссылается на ответ прокуратуры республики и заседание в парламенте республики. Парламентарий назвала покупку земельных участков под строительство моста коррупционной схемой, а ситуацию с финансированием моста "хрестоматийным примером системного кризиса". Как отметили в минтрансе, информация от Авксентьевой не соответствует действительности, в ней "все смешано в кучу: цифры, годы реализации, источники, отрасли". По поводу стоимости земельных участков, то она, как подчеркнули власти республики, определяется на основании рыночной оценки. Уже подписаны первые соглашения о выкупе, часть собственников получила выплаты, говорится в сообщении. Что касается стоимости строительства Ленского моста, в министерстве пояснили: она утверждена Главгосэкспертизой и составляет 130,1 миллиарда рублей в ценах 3 квартала 2022 года. "Цифра в 174 миллиарда рублей, озвученная на заседании, отражает прогнозные цены реализации проекта до 2028 года в соответствии с индексом-дефлятором... Федеральное софинансирование предусмотрено на весь период реализации до 2028 года и отражено в законе о бюджете, который принимается Госдумой. Он так же имеется в свободном доступе. В первые годы объёмы меньше, но основное финансирование приходится на последующие этапы - это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году.
якутия
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_100:0:1401:976_1920x0_80_0_0_e5cf52042ca2ff763ea364cf3736bc52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, якутия, дальний восток, госдума, транспорт, общественный транспорт, мост через реку лена
Экономика, Бизнес, ЯКУТИЯ, Дальний Восток, Госдума, Транспорт, общественный транспорт, мост через реку Лена
09:12 02.10.2025
 
Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста

Минтранс Якутии опроверг данные о росте стоимости строительства Ленского моста

© РИА Новости . Фаламов | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Река Лена в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости . Фаламов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 2 окт – ПРАЙМ. Информация от депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой по поводу строительства Ленского моста и стоимости объекта не соответствует действительности, заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Авксентьева в своем Telegram-канале заявила, что общая стоимость стройки выросла с 130 до 175 миллиардов рублей. Депутат ссылается на ответ прокуратуры республики и заседание в парламенте республики. Парламентарий назвала покупку земельных участков под строительство моста коррупционной схемой, а ситуацию с финансированием моста "хрестоматийным примером системного кризиса".
Как отметили в минтрансе, информация от Авксентьевой не соответствует действительности, в ней "все смешано в кучу: цифры, годы реализации, источники, отрасли". По поводу стоимости земельных участков, то она, как подчеркнули власти республики, определяется на основании рыночной оценки. Уже подписаны первые соглашения о выкупе, часть собственников получила выплаты, говорится в сообщении. Что касается стоимости строительства Ленского моста, в министерстве пояснили: она утверждена Главгосэкспертизой и составляет 130,1 миллиарда рублей в ценах 3 квартала 2022 года.
"Цифра в 174 миллиарда рублей, озвученная на заседании, отражает прогнозные цены реализации проекта до 2028 года в соответствии с индексом-дефлятором... Федеральное софинансирование предусмотрено на весь период реализации до 2028 года и отражено в законе о бюджете, который принимается Госдумой. Он так же имеется в свободном доступе. В первые годы объёмы меньше, но основное финансирование приходится на последующие этапы - это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена.
По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.
Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году.
 
ЭкономикаБизнесЯКУТИЯДальний ВостокГосдумаТранспортобщественный транспортмост через реку Лена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала