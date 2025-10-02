https://1prime.ru/20251002/most-863061430.html

Власти Якутии опровергли данные о стоимости строительства Ленского моста

ЯКУТСК, 2 окт – ПРАЙМ. Информация от депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой по поводу строительства Ленского моста и стоимости объекта не соответствует действительности, заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Авксентьева в своем Telegram-канале заявила, что общая стоимость стройки выросла с 130 до 175 миллиардов рублей. Депутат ссылается на ответ прокуратуры республики и заседание в парламенте республики. Парламентарий назвала покупку земельных участков под строительство моста коррупционной схемой, а ситуацию с финансированием моста "хрестоматийным примером системного кризиса". Как отметили в минтрансе, информация от Авксентьевой не соответствует действительности, в ней "все смешано в кучу: цифры, годы реализации, источники, отрасли". По поводу стоимости земельных участков, то она, как подчеркнули власти республики, определяется на основании рыночной оценки. Уже подписаны первые соглашения о выкупе, часть собственников получила выплаты, говорится в сообщении. Что касается стоимости строительства Ленского моста, в министерстве пояснили: она утверждена Главгосэкспертизой и составляет 130,1 миллиарда рублей в ценах 3 квартала 2022 года. "Цифра в 174 миллиарда рублей, озвученная на заседании, отражает прогнозные цены реализации проекта до 2028 года в соответствии с индексом-дефлятором... Федеральное софинансирование предусмотрено на весь период реализации до 2028 года и отражено в законе о бюджете, который принимается Госдумой. Он так же имеется в свободном доступе. В первые годы объёмы меньше, но основное финансирование приходится на последующие этапы - это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о том, что в октябре в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году.

