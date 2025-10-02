https://1prime.ru/20251002/mvf-863087810.html

МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины

МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины

2025-10-02T18:02+0300

ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ждет гарантии от партнеров и доноров Украины для решения о предоставлении Киеву новой программы финансирования, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. “Мы ведем переговоры с партнерами и донорами Украины, и нам также потребуются финансовые гарантии для новой программы”, - сообщила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что вопрос о предоставлении Киеву нового кредита будет представлен на утверждение руководству МВФ после того, как такие гарантии будут получены.

