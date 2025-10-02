https://1prime.ru/20251002/mvf-863087810.html
МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины
МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины - 02.10.2025, ПРАЙМ
МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины
Международный валютный фонд (МВФ) ждет гарантии от партнеров и доноров Украины для решения о предоставлении Киеву новой программы финансирования, заявила в... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:02+0300
2025-10-02T18:02+0300
2025-10-02T18:02+0300
финансы
украина
киев
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ждет гарантии от партнеров и доноров Украины для решения о предоставлении Киеву новой программы финансирования, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. “Мы ведем переговоры с партнерами и донорами Украины, и нам также потребуются финансовые гарантии для новой программы”, - сообщила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что вопрос о предоставлении Киеву нового кредита будет представлен на утверждение руководству МВФ после того, как такие гарантии будут получены.
https://1prime.ru/20250926/belgiya-862810594.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, украина, киев, мвф
Финансы, УКРАИНА, Киев, МВФ
МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины
МВФ ждет гарантии от партнеров и доноров Украины для предоставления нового займа