Названо число россиян, которые смогут разом забрать пенсионные накопления
Названо число россиян, которые смогут разом забрать пенсионные накопления
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Получить пенсионные накопления единоразово в следующем году смогут 706 тысяч россиян, размер выплаты в среднем может составить 68 тысяч рублей, сообщили в газете “Известия” со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов. Согласно “Известиям”, 706 тысяч жителей России смогут получить пенсионные накопления одной выплатой, средний размер которой составит около 68 тысяч рублей. Отмечается, что средняя сумма выплаты в 2027 году вырастет до 119 тысяч рублей, а в 2028 немного снизится до 114 тысяч рублей. При этом ожидается, что число получателей уменьшится до 593 тысяч в 2027 году и до 574 тысяч в 2028 году.
