Исполняющий обязанности инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай считает, что альянс теряет позиции в области вооружений и инноваций по сравнению с... | 02.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай считает, что альянс теряет позиции в области вооружений и инноваций по сравнению с Россией и Китаем и нуждается в новых технологий для преодоления этого разрыва, сообщает канадская газета Globe and Mail. "НАТО теряет позиции в гонке вооружений и инноваций с Россией и Китаем и нуждается во "вспомогательных технологиях" от стран, в том числе Канады, для скорейшего преодоления разрыва. Джеймс Аппатурай заявил, что недавнее обязательство Канады по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП... даст канадским технологиям больше шансов внести вклад в усилия НАТО", - сообщает издание. Аппатурай отметил, что Россия "чрезвычайно быстро вооружается". Кроме того, по его словам, Китай опережает Запад в 35 из 45 новых и прорывных технологий, в том числе некоторых аспектах квантовой науки и биотехнологии, а также вкладывает значительные средства в производство БПЛА, пишет газета. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

