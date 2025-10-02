https://1prime.ru/20251002/nauka-863074126.html
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза
2025-10-02T13:36+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
минобрнауки
минпромторг
минздрав
наука
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликовало правительство РФ. Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии "Модель развития науки". "Поручено сформировать перечень мероприятий для обеспечения достижения национальной цели, утверждённой президентом, – увеличения к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП. Решению этой задачи будут способствовать в том числе инвестиции со стороны частного бизнеса. К 2030 году их планируется увеличить не менее чем в два раза", - говорится в тексте поручений, ответственными назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук.
