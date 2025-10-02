Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза - 02.10.2025, ПРАЙМ
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза - 02.10.2025, ПРАЙМ
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T13:36+0300
2025-10-02T13:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/53/828725323_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3b8244920a09a9dfb3227a918fe1a220.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликовало правительство РФ. Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии "Модель развития науки". "Поручено сформировать перечень мероприятий для обеспечения достижения национальной цели, утверждённой президентом, – увеличения к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП. Решению этой задачи будут способствовать в том числе инвестиции со стороны частного бизнеса. К 2030 году их планируется увеличить не менее чем в два раза", - говорится в тексте поручений, ответственными назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук.
рф
13:36 02.10.2025
 
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза

Мишустин поручил удвоить частные инвестиции в российскую науку к 2030 году

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Ученый - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Ученый. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликовало правительство РФ.
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии "Модель развития науки".
"Поручено сформировать перечень мероприятий для обеспечения достижения национальной цели, утверждённой президентом, – увеличения к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП. Решению этой задачи будут способствовать в том числе инвестиции со стороны частного бизнеса. К 2030 году их планируется увеличить не менее чем в два раза", - говорится в тексте поручений, ответственными назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук.
 
