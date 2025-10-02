Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/novosibirsk-863058196.html
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино
Суд в Новосибирске после прокурорской проверки оштрафовал на 400 тысяч рублей товарищество собственников жилья (ТСЖ) в центре города за предоставление подвала... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T06:18+0300
2025-10-02T06:18+0300
общество
экономика
недвижимость
новосибирск
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058196.jpg?1759375090
НОВОСИБИРСК, 2 окт – ПРАЙМ. Суд в Новосибирске после прокурорской проверки оштрафовал на 400 тысяч рублей товарищество собственников жилья (ТСЖ) в центре города за предоставление подвала под незаконное казино, сообщает прокуратура Новосибирской области в четверг. В ведомстве пояснили, что в апреле 2025 года правоохранительные органы пресекли незаконную игорную деятельность в подвале дома по адресу Красный проспект, 157. Прокурорская проверка установила, что помещение площадью 89,5 "квадратов", принадлежит собственникам многоквартирного дома и использовалось под незаконную деятельность. "Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр). Мировой судья Заельцовского судебного района признал товарищество собственников жилья виновным в предоставлении подвального помещения для незаконной организации азартных игр и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве отметили, что ранее прокуратура района уже вносила предостережение о недопустимости нарушений закона председателю правления ТСЖ, однако должных мер предпринято не было, а противоправная деятельность в доме продолжалась.
новосибирск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, новосибирск, рф
Общество , Экономика, Недвижимость, НОВОСИБИРСК, РФ
06:18 02.10.2025
 
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино

В Новосибирске ТСЖ оштрафовали за предоставление подвала под незаконное казино

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 2 окт – ПРАЙМ. Суд в Новосибирске после прокурорской проверки оштрафовал на 400 тысяч рублей товарищество собственников жилья (ТСЖ) в центре города за предоставление подвала под незаконное казино, сообщает прокуратура Новосибирской области в четверг.
В ведомстве пояснили, что в апреле 2025 года правоохранительные органы пресекли незаконную игорную деятельность в подвале дома по адресу Красный проспект, 157. Прокурорская проверка установила, что помещение площадью 89,5 "квадратов", принадлежит собственникам многоквартирного дома и использовалось под незаконную деятельность.
"Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр). Мировой судья Заельцовского судебного района признал товарищество собственников жилья виновным в предоставлении подвального помещения для незаконной организации азартных игр и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что ранее прокуратура района уже вносила предостережение о недопустимости нарушений закона председателю правления ТСЖ, однако должных мер предпринято не было, а противоправная деятельность в доме продолжалась.
 
ЭкономикаОбществоНедвижимостьНОВОСИБИРСКРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала