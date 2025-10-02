https://1prime.ru/20251002/novosibirsk-863058196.html

В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино

В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино - 02.10.2025, ПРАЙМ

В Новосибирске оштрафовали ТСЖ за предоставление подвала под казино

Суд в Новосибирске после прокурорской проверки оштрафовал на 400 тысяч рублей товарищество собственников жилья (ТСЖ) в центре города за предоставление подвала... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T06:18+0300

2025-10-02T06:18+0300

2025-10-02T06:18+0300

общество

экономика

недвижимость

новосибирск

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058196.jpg?1759375090

НОВОСИБИРСК, 2 окт – ПРАЙМ. Суд в Новосибирске после прокурорской проверки оштрафовал на 400 тысяч рублей товарищество собственников жилья (ТСЖ) в центре города за предоставление подвала под незаконное казино, сообщает прокуратура Новосибирской области в четверг. В ведомстве пояснили, что в апреле 2025 года правоохранительные органы пресекли незаконную игорную деятельность в подвале дома по адресу Красный проспект, 157. Прокурорская проверка установила, что помещение площадью 89,5 "квадратов", принадлежит собственникам многоквартирного дома и использовалось под незаконную деятельность. "Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр). Мировой судья Заельцовского судебного района признал товарищество собственников жилья виновным в предоставлении подвального помещения для незаконной организации азартных игр и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве отметили, что ранее прокуратура района уже вносила предостережение о недопустимости нарушений закона председателю правления ТСЖ, однако должных мер предпринято не было, а противоправная деятельность в доме продолжалась.

новосибирск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, новосибирск, рф