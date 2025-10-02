Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.10.2025
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ. "В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - говорится в сообщении. В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
16:16 02.10.2025
 
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских

В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
