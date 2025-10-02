https://1prime.ru/20251002/obmen-863081822.html
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских - 02.10.2025, ПРАЙМ
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских
Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:16+0300
2025-10-02T16:16+0300
2025-10-02T16:16+0300
россия
общество
украина
рф
стамбул
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ. "В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - говорится в сообщении. В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
https://1prime.ru/20251002/ukraina-863058740.html
украина
рф
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, стамбул, всу
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, ВСУ
По итогам обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских
В результате обмена с Украиной в Россию вернулись 185 военных и 20 гражданских