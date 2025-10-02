https://1prime.ru/20251002/orban-863077739.html
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине - 02.10.2025
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
Европейские власти проводят разрушительный курс в отношении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Европейские власти проводят разрушительный курс в отношении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Брюссель решил, что может истощить Россию непрекращающейся войной. Из-за этого миллиарды вливаются в Украину, европейская экономика рушится, а сотни тысяч людей гибнут на фронте", — подчеркнул он.По словам Орбана, Венгрия не разделяет подобную стратегию и считает, что единственным выходом для Европы являются переговоры ради установления мира.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит у Киева шансов выполнить требования для вступления в ЕС. Как отмечал Орбан, Брюссель намерен включить Украину в Евросоюз до 2030 года, однако решающим остается слово Будапешта. Премьер также подчеркнул, что интеграция Украины может нанести серьезный ущерб венгерской экономике. Он добавил, что действия Евросоюза, подталкивающие Киев к продолжению конфликта, фактически являются формой колонизации. Орбан отметил, что Венгрия поддерживает идею Евросоюза, но выступает категорически против ускоренного принятия Киева, подчеркнув: без согласия Будапешта Украина не сможет войти в европейское сообщество.
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
