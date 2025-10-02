https://1prime.ru/20251002/patrushev-863080380.html

Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России

Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России - 02.10.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России

Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T15:48+0300

2025-10-02T15:48+0300

2025-10-02T15:48+0300

россия

промышленность

рф

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. "С начала года добыча водных биоресурсов составила порядка 4-х миллионов тонн. Наши рыбаки наращивают добычу в международных водах. Неплохие результаты в этом году демонстрирует лососёвая путина: на данный момент выловлено 330 тысяч тонн, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Патрушев, его слова приводит аппарат вице-премьера. Он отметил, что важную роль в повышении производительности отрасли играет строительство современного флота и обновление перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот. На данный момент заказчики сдали 48 новых высокопроизводительных судов, и большая часть из них уже осуществляет промысел, указали в аппарате. Там также сообщили, что сейчас активную работу ведут 27 новых рыбоперерабатывающих предприятий.

https://1prime.ru/20250514/krevetka-857578158.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, дмитрий патрушев