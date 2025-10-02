https://1prime.ru/20251002/patrushev-863080380.html
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России
02.10.2025
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России
Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза... | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. "С начала года добыча водных биоресурсов составила порядка 4-х миллионов тонн. Наши рыбаки наращивают добычу в международных водах. Неплохие результаты в этом году демонстрирует лососёвая путина: на данный момент выловлено 330 тысяч тонн, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Патрушев, его слова приводит аппарат вице-премьера. Он отметил, что важную роль в повышении производительности отрасли играет строительство современного флота и обновление перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот. На данный момент заказчики сдали 48 новых высокопроизводительных судов, и большая часть из них уже осуществляет промысел, указали в аппарате. Там также сообщили, что сейчас активную работу ведут 27 новых рыбоперерабатывающих предприятий.
Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года