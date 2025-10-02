Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/patrushev-863080380.html
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России - 02.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России
Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:48+0300
2025-10-02T15:48+0300
россия
промышленность
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. "С начала года добыча водных биоресурсов составила порядка 4-х миллионов тонн. Наши рыбаки наращивают добычу в международных водах. Неплохие результаты в этом году демонстрирует лососёвая путина: на данный момент выловлено 330 тысяч тонн, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Патрушев, его слова приводит аппарат вице-премьера. Он отметил, что важную роль в повышении производительности отрасли играет строительство современного флота и обновление перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот. На данный момент заказчики сдали 48 новых высокопроизводительных судов, и большая часть из них уже осуществляет промысел, указали в аппарате. Там также сообщили, что сейчас активную работу ведут 27 новых рыбоперерабатывающих предприятий.
https://1prime.ru/20250514/krevetka-857578158.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Дмитрий Патрушев
15:48 02.10.2025
 
Патрушев рассказал о добыче водных биоресурсов в России

Патрушев: вылов водных биоресурсов в РФ с начала года составил порядка 4 млн тонн

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общероссийский вылов водных биоресурсов с начала текущего года составил порядка 4 миллионов тонн, из них 330 тысяч тонн - лососёвые, их вылов почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
"С начала года добыча водных биоресурсов составила порядка 4-х миллионов тонн. Наши рыбаки наращивают добычу в международных водах. Неплохие результаты в этом году демонстрирует лососёвая путина: на данный момент выловлено 330 тысяч тонн, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Патрушев, его слова приводит аппарат вице-премьера.
Он отметил, что важную роль в повышении производительности отрасли играет строительство современного флота и обновление перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот. На данный момент заказчики сдали 48 новых высокопроизводительных судов, и большая часть из них уже осуществляет промысел, указали в аппарате.
Там также сообщили, что сейчас активную работу ведут 27 новых рыбоперерабатывающих предприятий.
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Минсельхоз ограничил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года
14 мая, 20:02
 
РОССИЯПромышленностьРФДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала