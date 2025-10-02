https://1prime.ru/20251002/peskov-863086174.html

Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае"

Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае" - 02.10.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае"

Президент России Владимир Путин на "Валдае" будет говорить о текущей ситуации и о том, что стало ее предтечей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T17:25+0300

2025-10-02T17:25+0300

2025-10-02T17:25+0300

россия

общество

рф

сочи

великобритания

владимир путин

дмитрий песков

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852678361_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_8a08d957a05365eb9526429dc14d9771.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на "Валдае" будет говорить о текущей ситуации и о том, что стало ее предтечей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Давайте дождемся с вами все-таки выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, о предтече этой ситуации, о возможных формах ее развития", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что "Валдай" - это международный дискуссионный клуб. "Конечно, говорить о международной повестке дня, не упоминая Россию, тоже невозможно", - сказал он. ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.

https://1prime.ru/20251002/putin-863069197.html

рф

сочи

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сочи, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, валдай