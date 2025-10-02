https://1prime.ru/20251002/peskov-863086174.html
Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае"
Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае" - 02.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин на "Валдае" будет говорить о текущей ситуации и о том, что стало ее предтечей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на "Валдае" будет говорить о текущей ситуации и о том, что стало ее предтечей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Давайте дождемся с вами все-таки выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, о предтече этой ситуации, о возможных формах ее развития", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что "Валдай" - это международный дискуссионный клуб. "Конечно, говорить о международной повестке дня, не упоминая Россию, тоже невозможно", - сказал он. ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"