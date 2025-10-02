Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков - 02.10.2025, ПРАЙМ
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков - 02.10.2025, ПРАЙМ
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков
Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:21+0300
2025-10-02T18:34+0300
россия
рф
дмитрий песков
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_17459e5dbec8e6a073cfccba819a404e.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша экономика адаптировалась к этим санкциям. Более того, мы научились как извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий и так далее и тому подобное", - отметил Песков.
рф
россия, рф, дмитрий песков, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Мировая экономика
18:21 02.10.2025 (обновлено: 18:34 02.10.2025)
 
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков

Песков: российская экономика адаптировалась к санкциям

© РИА Новости . Илья Питалев
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша экономика адаптировалась к этим санкциям. Более того, мы научились как извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий и так далее и тому подобное", - отметил Песков.
РОССИЯРФДмитрий ПесковМировая экономика
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала