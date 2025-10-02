https://1prime.ru/20251002/peskov-863088760.html
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков - 02.10.2025, ПРАЙМ
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков
Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:21+0300
2025-10-02T18:21+0300
2025-10-02T18:34+0300
россия
рф
дмитрий песков
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_17459e5dbec8e6a073cfccba819a404e.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша экономика адаптировалась к этим санкциям. Более того, мы научились как извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий и так далее и тому подобное", - отметил Песков.
https://1prime.ru/20251001/novak--863041677.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_225f6245d4890d7760781e978ab8bf8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий песков, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Мировая экономика
Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков
Песков: российская экономика адаптировалась к санкциям