Россия научилась извлекать пользу из санкций, заявил Песков

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша экономика адаптировалась к этим санкциям. Более того, мы научились как извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий и так далее и тому подобное", - отметил Песков.

