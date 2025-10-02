Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа поняла, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил Песков - 02.10.2025, ПРАЙМ
Европа поняла, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил Песков
Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием", - сказал Песков журналистам.
рф, дмитрий песков
РФ, Дмитрий Песков
18:29 02.10.2025
 
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием", - сказал Песков журналистам.
