Европа поняла, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил Песков
2025-10-02T18:29+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием", - сказал Песков журналистам.
