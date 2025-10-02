https://1prime.ru/20251002/peskov-863092090.html

В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой

В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой

россия

балтийское море

европа

рф

дмитрий песков

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает возможность блокировки Балтийского моря для торговых судов, но есть еще те, кто говорит о катастрофических последствиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они на полном серьезе обсуждают возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - сказал Песков журналистам.

