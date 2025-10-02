Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой
В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой
Европа обсуждает возможность блокировки Балтийского моря для торговых судов, но есть еще те, кто говорит о катастрофических последствиях, сообщил... | 02.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает возможность блокировки Балтийского моря для торговых судов, но есть еще те, кто говорит о катастрофических последствиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они на полном серьезе обсуждают возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - сказал Песков журналистам.
19:20 02.10.2025
 
В Кремле прокомментировали возможность блокировки Балтийского моря Европой

Песков: блокировка Балтийского моря Европой может иметь катастрофические последствия

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Европа обсуждает возможность блокировки Балтийского моря для торговых судов, но есть еще те, кто говорит о катастрофических последствиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они на полном серьезе обсуждают возможность, например, блокировки Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока еще остаются хоть в каких-то вопросах какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", - сказал Песков журналистам.
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев
7 сентября, 15:59
 
РОССИЯ Балтийское море ЕВРОПА РФ Дмитрий Песков
 
 
