Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.
"Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
