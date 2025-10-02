https://1prime.ru/20251002/plan-863056960.html

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер" - 02.10.2025, ПРАЙМ

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T03:53+0300

2025-10-02T03:53+0300

2025-10-02T03:53+0300

общество

экономика

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863056960.jpg?1759366410

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье