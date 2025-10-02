Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву - 02.10.2025
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву - 02.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву
Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:14+0300
2025-10-02T23:14+0300
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству. По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.
23:14 02.10.2025
 
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву

Экс-военный Вандергрифф: вероятность одобрения Трампом поставок Tomahawk крайне низка

© fotolia.com / vector_masterФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / vector_master
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству.
По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.
