https://1prime.ru/20251002/postavki-863097911.html
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву - 02.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву
Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:14+0300
2025-10-02T23:14+0300
2025-10-02T23:14+0300
сша
киев
рф
дональд трамп
владимир путин
джей ди вэнс
fox news
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_984930afd071ffc8c713ba3d7ef9051f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству. По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.
https://1prime.ru/20251002/putin-863096615.html
сша
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_df315b596d495835b40a622ac02c94bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, рф, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, fox news, политика
США, Киев, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, Fox News, политика
Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву
Экс-военный Вандергрифф: вероятность одобрения Трампом поставок Tomahawk крайне низка
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил, что применение Киевом
ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине
без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс
заявил телеканалу Fox News
, что администрация президента США Дональда Трампа
обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству.
По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.
Путин заявил, что Россия уверена в своем ядерном щите