https://1prime.ru/20251002/postavki-863097911.html

Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву

Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву - 02.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы Трампа одобрить поставки Tomahawk Киеву

Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T23:14+0300

2025-10-02T23:14+0300

2025-10-02T23:14+0300

сша

киев

рф

дональд трамп

владимир путин

джей ди вэнс

fox news

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_984930afd071ffc8c713ba3d7ef9051f.jpg

ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству. По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.

https://1prime.ru/20251002/putin-863096615.html

сша

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, киев, рф, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, fox news, политика