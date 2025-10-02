https://1prime.ru/20251002/prigovor-863071144.html

Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение

Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение - 02.10.2025, ПРАЙМ

Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение

Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский приговорен к 1 году 9 месяцам колонии за хищение 164 миллионов рублей на поставках... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T12:27+0300

2025-10-02T12:27+0300

2025-10-02T12:27+0300

происшествия

бизнес

общество

финансы

рф

ск рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский приговорен к 1 году 9 месяцам колонии за хищение 164 миллионов рублей на поставках военной продукции, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему менеджеру коммерческого отдела ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Приговором суда Пыльскому назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2022 году в ходе выполнения многомиллиардного государственного контракта ООО "Сибирская навигационная компания" привлечена госзаказчиком в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, "чем совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 164 млн рублей". В результате условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. Пыльский возместил ущерб в полном объеме, но вину в суде не признал.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финансы, рф, ск рф, минобороны рф