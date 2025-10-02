Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский приговорен к 1 году 9 месяцам колонии за хищение 164 миллионов рублей на поставках военной продукции, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему менеджеру коммерческого отдела ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Приговором суда Пыльскому назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2022 году в ходе выполнения многомиллиардного государственного контракта ООО "Сибирская навигационная компания" привлечена госзаказчиком в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, "чем совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 164 млн рублей". В результате условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. Пыльский возместил ущерб в полном объеме, но вину в суде не признал.
12:27 02.10.2025
 
Экс-менеджеру субподрядчика Минобороны вынесли приговор за хищение

Экс-менеджеру субподрядчика МО РФ Пыльскому дали срок за хищение на поставках

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Комаров
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экс-менеджер ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский приговорен к 1 году 9 месяцам колонии за хищение 164 миллионов рублей на поставках военной продукции, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему менеджеру коммерческого отдела ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Приговором суда Пыльскому назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году в ходе выполнения многомиллиардного государственного контракта ООО "Сибирская навигационная компания" привлечена госзаказчиком в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, "чем совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 164 млн рублей". В результате условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Пыльский возместил ущерб в полном объеме, но вину в суде не признал.
 
Заголовок открываемого материала