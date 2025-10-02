https://1prime.ru/20251002/prodazhi-863076357.html
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5% - 02.10.2025, ПРАЙМ
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%
Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T14:27+0300
2025-10-02T14:27+0300
2025-10-02T14:27+0300
бизнес
промышленность
рф
минпромторг
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527787_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_58526e573d444869a55f0d5c6c8664f9.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В сентябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 73,6 тысячи штук, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении. Там отмечается, что доля российской техники в продажах по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527787_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_b6a2c189bdb3e0ce7b4abc90bae0dcbe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, рф, минпромторг, россия
Бизнес, Промышленность, РФ, Минпромторг, РОССИЯ
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%
Продажи импортных автомобилей в России в сентябре снизились на 38%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В сентябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 73,6 тысячи штук, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что доля российской техники в продажах по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз