Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5% - 02.10.2025, ПРАЙМ
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5% - 02.10.2025, ПРАЙМ
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%
Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T14:27+0300
2025-10-02T14:27+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В сентябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 73,6 тысячи штук, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении. Там отмечается, что доля российской техники в продажах по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
14:27 02.10.2025
 
Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%

Продажи импортных автомобилей в России в сентябре снизились на 38%

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В сентябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 73,6 тысячи штук, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что доля российской техники в продажах по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
