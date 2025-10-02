https://1prime.ru/20251002/prodazhi-863076357.html

Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%

Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5% - 02.10.2025, ПРАЙМ

Продажи новых отечественных автомобилей в России в сентябре выросли на 5%

Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T14:27+0300

2025-10-02T14:27+0300

2025-10-02T14:27+0300

бизнес

промышленность

рф

минпромторг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527787_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_58526e573d444869a55f0d5c6c8664f9.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В сентябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 73,6 тысячи штук, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 года", - говорится в сообщении. Там отмечается, что доля российской техники в продажах по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, рф, минпромторг, россия