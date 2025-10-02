Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-02T10:06+0300
2025-10-02T10:06+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация". "Первым станет аэропорт "Пулково", где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы: от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет по биометрии", - сообщил Никитин. После отработки и подтверждения работоспособности технологии в "Пулково" планируется расширить этот опыт и на другие аэропорты. "Здесь важно понимать, что в региональных аэропортах работают команды профессионалов - не удивлюсь, если передовые решения в будущем появятся именно там", - подчеркнул министр.
10:06 02.10.2025
 
Пулково запустит идентификацию пассажиров по биометрии

Никитин: Пулково в 2026 году запустит идентификацию пассажиров по биометрии

© РИА Новости . Александр Гальперин
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
"Первым станет аэропорт "Пулково", где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы: от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет по биометрии", - сообщил Никитин.
После отработки и подтверждения работоспособности технологии в "Пулково" планируется расширить этот опыт и на другие аэропорты.
"Здесь важно понимать, что в региональных аэропортах работают команды профессионалов - не удивлюсь, если передовые решения в будущем появятся именно там", - подчеркнул министр.
 
Заголовок открываемого материала