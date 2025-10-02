https://1prime.ru/20251002/putin-863054553.html

Путин примет участие в пленарной сессии клуба "Валдай"

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября под темой "Полицентричный мир: инструкция по применению". Именно этому вопросу будет посвящена и большая часть речи Путина, об этом накануне рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что выступления главы государства на "Валдае" очень содержательные, они долго анализируются и обсуждаются во всем мире. О КЛУБЕ "ВАЛДАЙ" Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира. В этом году флагманская конференция клуба объединит 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. ПУТИН НА "ВАЛДАЯХ" Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам. В Кремле отмечали, что каждый раз выступление президента России на форуме является событием мирового масштаба и все с вниманием следят за ним. Одна из знаковых речей Путина на заседании "Валдая" прозвучала в 2014 году. Тогда президент выступил с резкой критикой США и их союзников в связи с разрушением существующей системы международной безопасности. Путин заявил, что однополярный мир показал свою неэффективность, и дал сигнал, что Россия, несмотря на санкции и охлаждение связей с Западом, готова к диалогу для нормализации экономических отношений. По оценке экспертов и СМИ, "валдайская" речь российского лидера в 2014 году стала одним из самых важных его внешнеполитических заявлений после его выступления в Мюнхене в 2007 году. В прошлом году на "Валдае" глава государства констатировал, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло, а сейчас идет не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов. Путин подчеркнул, что в отличие от своих оппонентов, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос - "мы или они". Высказался глава государства и об украинском конфликте, подчеркнув, что украинцев "цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо". Путин напомнил о готовности РФ договариваться, но с полным учетом взаимных интересов. С Украиной речь должна идти не о "перемирии на полчаса", чтобы за это время Киеву доставили больше вооружения, а о создании условий для восстановления отношений в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими. Ряд вопросов экспертов были посвящены только завершившимся президентским выборам в США. Путин поздравил Дональда Трампа, который тогда одержал победу, заявил, что готов к контактам с ним. Он также прокомментировал покушение на Трампа во время предвыборной кампании, назвав поведение политика правильным и мужественным. В 2024 году Путин также прокомментировал экономическую политику стран ЕС, отметив, что Европе в этом вопросе "мозгов не хватает", признался, что пользуется интернетом, но "очень примитивным образом", и подчеркнул, что Россия идет своим путем и "с пути следования своим национальным интересам не свернет".

