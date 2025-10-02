https://1prime.ru/20251002/putin-863068755.html
Путин примет участие в работе G20
2025-10-02T11:46+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР.
