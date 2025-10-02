Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в работе G20 - 02.10.2025
Путин примет участие в работе G20
Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T11:46+0300
2025-10-02T11:46+0300
экономика
мировая экономика
рф
юар
дмитрий песков
владимир путин
g20
саммит g20
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР.
мировая экономика, рф, юар, дмитрий песков, владимир путин, g20, саммит g20
Экономика, Мировая экономика, РФ, ЮАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, G20, саммит G20
11:46 02.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФЮАРДмитрий ПесковВладимир ПутинG20саммит G20
 
 
