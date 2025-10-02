Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае" - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/putin-863069197.html
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае" - 02.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"
Выступления президента России Владимира Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T11:48+0300
2025-10-02T11:48+0300
экономика
россия
сочи
великобритания
индия
владимир путин
дмитрий песков
валдай
валдайский форум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863069042_0:227:2445:1602_1920x0_80_0_0_be84d043f5bbae325ad4c9ec1486f814.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Выступления президента России Владимира Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) выступит, потом состоится панельная дискуссия. Ну, собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные", - сказал Песков журналистам. ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
сочи
великобритания
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863069042_60:0:2331:1703_1920x0_80_0_0_77d1fd8facf70978cf1545a70d9c3a15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сочи, великобритания, индия, владимир путин, дмитрий песков, валдай, валдайский форум
Экономика, РОССИЯ, СОЧИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валдай, Валдайский форум
11:48 02.10.2025
 
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"

Песков: выступления Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Выступления президента России Владимира Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (Путин - ред.) выступит, потом состоится панельная дискуссия. Ну, собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные", - сказал Песков журналистам.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
 
ЭкономикаРОССИЯСОЧИВЕЛИКОБРИТАНИЯИНДИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковВалдайВалдайский форум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала