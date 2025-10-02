https://1prime.ru/20251002/putin-863069197.html

Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"

Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"

Выступления президента России Владимира Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Выступления президента России Владимира Путина на "Валдае" каждый раз разные, но всегда интересные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) выступит, потом состоится панельная дискуссия. Ну, собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные", - сказал Песков журналистам. ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.

