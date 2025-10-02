Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.10.2025 Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда
Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда
Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвященного 85-летию системы среднего профессионального образования в РФ,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
17:54 02.10.2025
 
Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда

Путин: престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвященного 85-летию системы среднего профессионального образования в РФ, отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в РФ по праву гордятся историей отечественного профессионального образования и его традициями, целыми трудовыми династиями, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, а также укрепление ее промышленного потенциала.
"Отрадно, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" открываются новые и модернизируются действующие учебные заведения, улучшается их материально-техническая база, формируются современные стандарты подготовки квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов среднего звена", - говорится в послании.
Президент отметил важность того, чтобы система среднего профессионального образования была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики. Он подчеркнул, что это предоставит молодежи широкие возможности для реализации талантов, интересных проектов и инициатив.
"И конечно, самые искренние слова признания - учителям, наставникам, мастерам производственного обучения. Именно от вас, вашей мудрости, терпения, самоотдачи, во многом зависят личностное и профессиональное становление ваших воспитанников, их активная общественная, патриотическая, жизненная позиция", - добавил Путин.
Российский лидер пожелал участникам торжественного мероприятия успехов в работе и учебе и всего наилучшего.
Заголовок открываемого материала