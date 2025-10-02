Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863090775.html
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:57+0300
2025-10-02T18:57+0300
россия
мировая экономика
запад
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Истеблишмент не хочет уступать власть, идет на обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251002/putin-863069197.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, Валдай
18:57 02.10.2025
 
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин

Путин: истеблишмент Запада идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Истеблишмент не хочет уступать власть, идет на обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона", - сказал Путин.
Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Песков рассказал о выступлениях Путина на "Валдае"
11:48
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДВладимир ПутинВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала