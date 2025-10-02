Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин

https://1prime.ru/20251002/putin-863090775.html
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Истеблишмент не хочет уступать власть, идет на обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона", - сказал Путин.
