Путин убежден в ренессансе дипломатического искусства
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин убежден, что люди станут свидетелями ренессанса дипломатического искусства. "Убежден, мы с вами станем свидетелями... своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
