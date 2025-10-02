Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах
Путин заявил о полном крахе антироссийских санкций
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Карательные меры, введенные против России, потерпели полный крах, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах", — сказал он о введенных против страны санкциях.
Другие заявления президента:
- Украинская трагедия — это боль для всех нас;
- Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал;
- Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит на Европе. Для других стран ситуация на Украине — способ расширить зону контроля и подзаработать;
- Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге;
- Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным;
- Ни у кого нет сомнений, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать;
- Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы;
- Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться;
- Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой;
- Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать;
- Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам;
- Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге;
- Многополярность стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире;
- Если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным.