Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863091391.html
Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах
Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах
Карательные меры, введенные против России, потерпели полный крах, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T19:08+0300
2025-10-02T19:38+0300
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Карательные меры, введенные против России, потерпели полный крах, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах", — сказал он о введенных против страны санкциях.Другие заявления президента:
https://1prime.ru/20251002/putin-863090775.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, Валдай
19:08 02.10.2025 (обновлено: 19:38 02.10.2025)
 
Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах

Путин заявил о полном крахе антироссийских санкций

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Карательные меры, введенные против России, потерпели полный крах, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах", — сказал он о введенных против страны санкциях.
Другие заявления президента:
  • Украинская трагедия — это боль для всех нас;
  • Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал;
  • Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит на Европе. Для других стран ситуация на Украине — способ расширить зону контроля и подзаработать;
  • Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге;
  • Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным;
  • Ни у кого нет сомнений, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать;
  • Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы;
  • Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться;
  • Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой;
  • Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать;
  • Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам;
  • Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге;
  • Многополярность стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире;
  • Если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, заявил Путин
18:57
 
РОССИЯМировая экономикаРФВладимир ПутинВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала