Путин заявил, что санкции против России потерпели полный крах

россия

мировая экономика

рф

владимир путин

валдай

СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Карательные меры, введенные против России, потерпели полный крах, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах", — сказал он о введенных против страны санкциях.Другие заявления президента:

