Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы - 02.10.2025
Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы
2025-10-02T19:10+0300
2025-10-02T19:10+0300
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
валдай
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вся история международных отношений - это борьба стран за свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся история международных отношений - это борьба за их реализацию", - заявил Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об интересах стран. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, Валдай
19:10 02.10.2025
 
Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы

Путин: история международных отношений - это борьба стран за свои интересы

Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вся история международных отношений - это борьба стран за свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вся история международных отношений - это борьба за их реализацию", - заявил Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об интересах стран.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
РОССИЯМировая экономикаРФВладимир ПутинВалдай
 
 
