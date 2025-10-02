https://1prime.ru/20251002/putin-863091639.html

Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вся история международных отношений - это борьба стран за свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся история международных отношений - это борьба за их реализацию", - заявил Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об интересах стран. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

