Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы
Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал историю международных отношений борьбой за свои интересы
Вся история международных отношений - это борьба стран за свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T19:10+0300
2025-10-02T19:10+0300
2025-10-02T19:10+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вся история международных отношений - это борьба стран за свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вся история международных отношений - это борьба за их реализацию", - заявил Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря об интересах стран. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
