Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР
2025-10-02T19:23+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР. "Решающая роль в этой общей победе, мы гордимся этим, победе над нацизмом, принадлежит, разумеется, Советскому Союзу", - сказал Путин.
