Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР - 02.10.2025

Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T19:23+0300

2025-10-02T19:23+0300

2025-10-02T19:23+0300

россия

общество

владимир путин

валдай

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР. "Решающая роль в этой общей победе, мы гордимся этим, победе над нацизмом, принадлежит, разумеется, Советскому Союзу", - сказал Путин.

