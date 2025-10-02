Россия была, есть и всегда будет, заявил Путин

https://1prime.ru/20251002/putin-863093085.html

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия была, есть и всегда будет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В любых перипетиях Россия доказала одно - она была, есть и всегда будет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

