Путин оценил страны-партнеров по ШОС и БРИКС
Путин оценил страны-партнеров по ШОС и БРИКС
2025-10-02T19:58+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал страны ШОС и БРИКС партнерами, объединенными общей идеей по поиску взаимоприемлемых решений. "Это естественные партнеры, объединенные общей идеей, как выстроить отношения для поиска взаимоприемлемых решений, они начали собираться в организации", - сказал Путин, говоря о странах ШОС и БРИКС.
