Путин: российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам
Путин: российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин: российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам
Российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T20:09+0300
2025-10-02T20:09+0300
россия
промышленность
владимир путин
валдай
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854758053_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b9adaa09f1bc2d53f4f19fb59a2c656b.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к этому вызову", - отметил Путин, говоря о вражеском настрое стран НАТО к России. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
россия, промышленность, владимир путин, валдай, нато
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин, Валдай, НАТО
20:09 02.10.2025
 
Путин: российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам

Путин: российский ОПК быстро адаптировался к вызовам

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к этому вызову", - отметил Путин, говоря о вражеском настрое стран НАТО к России.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
РОССИЯ Промышленность Владимир Путин Валдай НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала