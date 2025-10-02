https://1prime.ru/20251002/putin-863093615.html
Путин: российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам
2025-10-02T20:09+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к вызовам, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к этому вызову", - отметил Путин, говоря о вражеском настрое стран НАТО к России. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
