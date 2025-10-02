https://1prime.ru/20251002/putin-863093790.html
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок - 02.10.2025, ПРАЙМ
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок
Президент России Владимир Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия. | 02.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия. "У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия, например, где-то отдыхают, в барах, приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что такая тенденция означает, что, несмотря на все попытки разложить российское общество изнутри, противники не добиваются желаемого. "Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому... Это говорит о зрелости и прочности российского общества", - добавил глава государства. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
