Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863093790.html
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок - 02.10.2025, ПРАЙМ
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок
Президент России Владимир Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T20:18+0300
2025-10-02T20:18+0300
общество
бизнес
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия. "У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия, например, где-то отдыхают, в барах, приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что такая тенденция означает, что, несмотря на все попытки разложить российское общество изнутри, противники не добиваются желаемого. "Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому... Это говорит о зрелости и прочности российского общества", - добавил глава государства. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
https://1prime.ru/20251002/putin-863093085.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, владимир путин, валдай
Общество , Бизнес, Владимир Путин, Валдай
20:18 02.10.2025
 
"На отдых в русских нарядах". Путин оценил патриотизм россиянок

Путин похвалил девушек за возрождение традиции ходить в русских нарядах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия.
"У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия, например, где-то отдыхают, в барах, приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что такая тенденция означает, что, несмотря на все попытки разложить российское общество изнутри, противники не добиваются желаемого.
"Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому... Это говорит о зрелости и прочности российского общества", - добавил глава государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Россия была, есть и всегда будет, заявил Путин
19:41
 
ОбществоБизнесВладимир ПутинВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала